كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستاذ قانون: جماعة الإخوان لديهم فكر عابر للحدود والقومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقب الدكتور محمد زبيدة، أستاذ القانون الدولي على حديث الإخواني خالد المشري بأن مصر والإمارات يتدخلان في شؤون ليبيا قائلًا: "هذا الصوت عاث فسادا في ليبيا منذ 2011 حتى الأن"، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان لديهم فكر عابر للحدود والقومية، ومرتبط بالخلافة وتنصيب الرئيس تركي رجب طيب أردوغان، أمير للخلافة العثمانية.".وأضاف "زبيدة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس أن فكر الإخوان في طريقه للاضمحلال في ليبيا وبالتالي يهاجمون مصر لأنها ساعدت الليبيين ووقفت معهم في محافل الدولية واستضافتهم على أراضيها، منوهًا إلى أن تصريحات "المشري" ليست غريبة وهي إنتاج أفكاره وتوجهاته.

وتابع أن قطر تفتح أبواقها الإعلامية للإرهابيين أما تركيا وحلفائها جلبوا فلول داعش المنهزمة في العراق إلى ليبيا، منوهًا إلى أن تركيا عندما وجدت أن الدور القطري تقلص في ليبيا قامت برفع قضايا على الحكومة الليبية من أجل طلب تعويضات للشركات التركية التي خسرت في ليبيا بقيمة 2 مليار دولار، بالإضافة أنهم يحاولون الاستيلاء على البنك الليبي الخارجي العامل في تركيا الذي تملك ليبيا 60% من رأس ماله.

واستطرد أستاذ القانون الدولي قائلًا: " خالد المشرى ورفاقه أهدروا 277 مليار دولار من أموال الشعب الليبي".

