عاجل..في سياق فتور في العلاقات بين الرباط والرياض..المغرب ينسحب من التحالف العسكري في اليمن

بعد التلميح لتغيير المشاركة المغربية في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، أعلن المغرب، اليوم الخميس، انسحابه من التحالف العسكري في اليمن، بعد سنوات من المشاركة.

ونقلت وكالة أسوشييتد بريس، مساء اليوم الخميس، أن مسؤولا حكوميا مغربيا، قال إن المملكة انسحبت من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، في أول تصريح من هذا النوع.

التصريح الجديد، بأتي بعد أيام قليلة على خروج وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة على قناة الجزيرة القطرية، حديثه عن “تغيير” المشاركة المغربية في التحالف العسكري في اليمن، متحدثا عن مآسي إنسانية تعيشها المنطقة، قال إنه أصبح من الضروري أن يأخذها المغرب بعين الاعتبار.

التصريح بالانسحاب من التحالف العسكري اليوم، يأتي بعد حديث صريح لبوريطة، عن غياب المغرب على أهم المناورات العسكرية التي قادتها السعودية بمشاركة دول التحالف، بالإضافة إلى عدم حصور الىغرب لعدد من اللقاءات الوزارية بين الدول المشاركة في الحرب.

يشار إلى أن هذا المستجد، يأتي في سياق فتور في العلاقات المغربية السعودية، رغم تأكيد المغرب على حياده الإيجابي تجاه الفرقاء الخليجيين، كما أن مسؤولين مغاربة كشفوا عن سحب الأمير السعودي محمد بن سلمان للمغرب من قائمة زيارته لمنطقة المغرب العربي قبل أشهر قليلة.