جريمة اغتصاب جماعي تهز إسبانيا..والقضاء الإسباني يتابع 7 مغاربة!

في جريمة بشعة هزت الرأي العام الإسباني، قرر قضاء الجارة الشمالية، اليوم الخميس، متابعة سبعة شباب مغاربة بتهمة الاغتصاب الجماعي.

ونقلت وسائل الإعلام الإسبانية، أن قضاء مدينة صباديل الكتالونية، قرر اليوم الخميس، متابعة ستة شباب مغاربة في حالة سراح والاحتفاظ بواحد في حالى اعتقال، بتهمة الضلوع في جريمة اغتصاب شابة إسبانية تبلغ من العمر 18 سنة، في مكان مهجور، فيما تشير ذات المصادر إلى وجود شاب مغربي ثامن، لا زال بين يدي الشرطة الإسبانية، ولم تتم بعد إحالته على أنظار القضاء.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية، أن الشابة ضحية هذه الجريمة، تتهم ثلاثة من الموقوفين بالتناوب على اغتصابها، بعد استدراجها إلى مكان مهجور من مدينة صباديل، فيما تتهم الآخرين بالحضور للجريمة، دون محاولة التدخل لإنقاذها رغم طلبها للمساعدة.

ذات المصادر، تقول إن المتابعين في هذه القضية، كلهم منحدرون من المغرب، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و50 سنة، ومن بينهم من سبقت متابعته في قضايا اغتصاب.