مدرب الرجاء: نطمح إلى تحقيق إنجاز تاريخي أمام النجم رغم صعوبة المهمة

قال الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب فريق الرجاء البيضاوي، إن المجموعة الخضراء عازمة كل العزم على تحقيق نتيجة وإنجاز تاريخي، عندما تلتقي يوم غد الجمعة بفريق النجم الساحلي التونسي، بالملعب “الأولمبي” بسوسة، في إطار إياب ربع نهائي البطولة العربية.

وأقر كارتيرون بصعوبة المهمة، بالنظر إلى قوة الفريق التونسي، الذي سيستفيد من عاملي الأرض والجمهور، وكذعابحكم نتيجة مباراة الذهاب في الرباط، والتي انهزم فيها الفريق المغربي بهدفين دون رد، لكنه شدد على أن الفريق عازم على خلق المفاجأة وتدارك الهزيمة.

وصرح المدرب السابق للأهلي المصري قائلا ” لدينا رغبة كبيرة في التأهل للمربع الذهبي، لذلك نحن مطالبون بتحقيق الانتصار أمام فريق عريق كالنجم الساحلي”.

وأضاف أيضا “ندرك أن المهمة صعبة، لكن لدينا ما يكفي من الروح والحماس، وهذا ما يهمني على الرغم من أننا سنخوض اللقاء في ظل بعض الغيابات في صفوف فريقي”.

وسيكون زملاء عبد الإله الحافيظي مطالبون بالانتصار بأكثر من هدفين في هذه المباراة، من أجل خطف بطاقة العبور للدور النصف النهائي، وبالتالي تكرار سيناريو دورة 2006، عندما انتصر الرجاء على الزمالك المصري بميدانه بثلاثية، بعد أن كان قد انهزم في الرباط بثنائية.