جاد المالح أمام القضاء لمواجهة موسكير..اتهامات السرقة “تتقاطر” على الكوميدي المغربي

عاد الملف القضائي للفنان سعيد موسكير، والكوميدي الفرنسي المغربي، جاد المالح، إلى الواجهة من جديد، بعدما حدد القضاء الفرنسي موعد الحكم في حق جاد المالح، المتهم بسرقة أغنية “موسكير “ماما”.
ويبدو أن المصائب لا تأتي فرادى، فعلا، إذ إن الكوميدي، جاد المالح، تلقى اتهامات بسرقة أحد “السكيتشات” القديمة، وتقديمه من جديد، الأمر الذي خلق جدلا لدى الجمهور.
ويحسم القضاء الفرنسي، بداية الشهر المقبل، قضية المالح في مواجهة موسكير، بعد أكثر من 4 سنوات مرت على رفع الدعوى الخاصة بها.
ويتابع مسكير المالح بكونه استخدم “ألحان” أغنيته “ماما” دون موافقته في أغنيته الشهيرة “Danse De La Joie”.
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