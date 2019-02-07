محاولاتُ الاقتلاع مُستمرّة: جرفُ الطريق الوحيد المؤدي لقرية أم نميلة بالنقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، بالإضافة إلى موظفي ما تُسمّى بـ"سلطة تطوير النقب"، بمرافقة جرافات الهدم الإسرائيلية، قرية أم نميلة قرب مدينة رهط، جنوبي البلاد، عصر اليوم الخميس، وقامت بتجريف الطريق الوحيد الموصل بين قرية أم نميلة والشارع الرئيسي الموصل إلى مدينة رهط وإلى خارج القرية.

وأرهبت الشرطة المواطنين العرب القاطنين في القرية، واستفزّتهم بالرغم من وجود تفاهمات حول الطريق ومستقبل القرية، تُفيدُ بأنه سيُعترَف بقرية أم نميلة مسلوبة الاعتراف، ضمن الخارطة الهيكلية لمدينة رهط مستقبلًا.

طريق القرية ("عرب 48") طريق القرية ("عرب 48")

وليس اقتحام قرية أم نميلة وتجريف الطريق الوحيد المؤدي إليها، الممارسة الأولى الموجهة ضد أهالي أم نميلة، بل تأتي ضمن سلسلة طويلة من الملاحقات والإضرار بأهالي القرية خلال العامين الماضييْن، إذ حاولت الشرطة الإسرائيلية سابقًأ إجبارأهالي القرية، على الإخلاء الفوري لـ60 دونمًا سكنية وزراعية؛ يُدير أصحابها معارك قضائية حول ملكيتها، وهي في مراحل متقدمة ويتوقع الاعتراف بها على أنها جزءٌ من الخارطة الهيكلية لمدينة رهط.

ولم يعجب النضال القضائي لأهالي أم نميلة "سلطة تطوير النقب" ووزارة الزراعة، حيث لم يتوقف مسلسل الملاحقة الإسرائيلية لأهالي أم نميلة منذ تقدم النضال قضائي فيها.

("عرب 48") ("عرب 48")

وأجبرت السلطات الإسرائيلية أصحاب عدة منازل في قرية أم نميلة الزيادنة، مسلوبة الاعتراف في النقب على هدم بيوتهم المأهولة بالسكان، خلال العام الماضي، كما نفذت حملات هدم في القرية، كما أنها اعتدت على الأهالي في عدة مرات.

وعّبر الشاب نديم الزيادنة لموقع "عرب 48" عن قلق السكان من ممارسات السلطة في حيز قرية أم نميلة قائلًا: "يشعر أهالي أم نميلة بأن عداوة ’سلطة تطوير النقب’ اتجاههم شخصية، حيث لا تتوقف وحدات الشرطة ودوريات وزارة الزراعة عن الدخول إلى حيز القرية ومحاولة استفزاز السكان، وتقوم قوات الهدم باقتحام القرية بشكل دوري لدفع الأهالي على التنازل عن دعاوى ملكيتهم على الأرض وهذا ما يرفضه أهالي أم نميلة بشكل كامل".