شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم الحوثيين لا تتوقف باليمن.. اختطاف النساء وتعذيبهن في معتقلات سرية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أكدت مصادر يمنية أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اختطفت خلال الأيام القليلة الماضية عدداً من الفتيات من جلسات النساء تسمى “التفرطة” بالعاصمة صنعاء، وأن الزينبيات يتولين عمليات اختطاف النساء.
ونقلت المصادر عن شقيق إحدى الفتيات المختطفات قوله: “إنه وبعد خروج شقيقته من الجلسة النسائية، قامت إحدى الزينبيات المتواجدات في نفس الجلسة باللحاق بها سراً ومراقبتها لتعرف مكان منزلها وفي صبيحة اليوم الثاني تم اعتقال شقيقته من جوار منزلها لحظة خروجها لشراء بعض الحاجيات”.
وتابعت المصادر أنه وبعد اختفاء دام 4 أيام وصل شقيق الفتاة معلومات أن شقيقته معتقلة في أحد السجون السرية للحوثيين بالعاصمة بسبب انتقادها لعبدالملك الحوثي في إحدى جلسات “التفرطة” النسائية.
وأضاف المصدر “بأنه وبعد أن تبين لشقيق الفتاة بأن من أقدم على اختطاف شقيقته هي ميليشيات الحوثي الانقلابية باشر على الفور بتهديد عدد من الأشخاص الذين ينتمون للأسر “الهاشمية” بأنه في حال عدم الإفراج عن شقيقته فسوف يقوم باختطاف الهاشميات”.
متوعداً بأن يلحق بهم العار لو كلفه حياته ليتفاجأ بعدها بيوم بتلقي اتصال هاتفي يدعوه لتسلم شقيقته التي عند تسلمها وجد على جسدها آثار التعذيب الوحشي وهي في وضع صحي مؤلم.
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