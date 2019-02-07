انت الان تتابع سالفيني: إيطاليا لا ترغب في حدوث خلاف مع فرنسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني

قال ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي يوم الخميس إن الحكومة لا ترغب في أن تكون على خلاف شديد مع فرنسا، وأضاف أنه سيكون مسرورا إذا التقى بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث التوتر الذي حدث مؤخرا.

وردا على قرار فرنسا سحب سفيرها لدى إيطاليا، قال سالفيني في بيان إنه يريد إعادة العلاقات مع باريس إلى طبيعتها، لكن على فرنسا معالجة ثلاث قضايا ”أساسية“.

وأوضح أن على الشرطة الفرنسية التوقف عن صد المهاجرين ودفعهم للعودة إلى إيطاليا ووقف عمليات الفحص المطولة التي تجريها على الحدود مما يعرقل حركة المرور هناك. وأضاف أن على باريس أيضا تسليم نحو 15 متمردا يساريا إيطاليا اتخذوا من فرنسا ملاذا خلال العقود الماضية.