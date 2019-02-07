الان تتابع للمرة الخامسة.. إيران تفشل في إطلاق قمر صناعي للفضاء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فشلت إيران للمرة الثانية خلال أقل من شهر وللمرة الخامسة بتاريخها في إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء، وفق ما أظهرت صورة فضائية نشرتها شركتان أميركيتان متخصصتان في تحليل الصور.

وقالت شركتا “ديجيتا غلوب”، و”بلانيت”، إن إيران أطلقت يوم الثلاثاء الماضي صاروخا من قاعدة شمالي إيران، وأوضح المحلل في معهد ميدلبوري للدراسات الدولية، الذي قام بتحليل الصور، ديفيد شميلير: “شاهدنا على الأقل بعض إشارات الاحتراق على منصة الصاروخ، مما يدل على وقوع إطلاق، لكن إيران لم تسارع إلى الإعلان عن تجربة الصاروخ والتزمت الصمت، مما يعزز فرضية فشله”.

وفي حال تأكيد فشل المحاولة، فستكون الخامسة من نوعها في إيران في مجال إطلاق الصواريخ الفضائية منذ عام 2008.