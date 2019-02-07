شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول: إصابات ناجمة عن «آلة صلبة» سببت وفاة معلم سوداني في الحجز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم)

قال رئيس التحقيقات التى شكلها النائب العام السوداني اليوم (الخميس) إن تقرير الطبيب الشرعي أثبت أن معلما سودانيا توفي جراء «الإصابات المختلفة فى جسمه بآلة صلبة مرنة» بعد احتجازه عقب احتجاجات.

وذكر التقرير أنه لم يتم العثور على أي سموم في جثة المعلم.

وكان مسؤولون قد ذكروا في البداية أن المعلم توفي نتيجة تسمم غذائي.