شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمر حمروش يوجه سؤالا لوزير الصحة حول المجالس الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ونائب دائرة إيتاى البارود وشبراخيت ، بمحافظة البحيرة، بسؤال موجه لوزيرة الصحة والسكان، عن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة تجاه الإهمال والتقصير لدى المجالس الطبية.

وقال "حمروش"، فى سؤاله، إن الإهمال والتقصير فى المجالس الطبية نتج عنه ضياع أوراق المواطن أنور محمد عبد الرحمن الديب، بمركز إيتاى البارود، حيث تقدم المواطن بأوراقه من أجل الحصول على استكمال علاجى بعد زرع كلى، والصادر فى شأنه توجيه بمستشفى معهد ناصر والعلاج بقسم المسالك لمدة 180 يوما خارجى وداخلى وتزويده بالأدوية اللازمة، حيث يطلب زيادة المبلغ من 1200 جنيه إلى 5600 جنيه.

وأضاف "حمروش"، أن أوراق المواطن ضاعت فى المجالس الطبية، ولم يحصل على القرار المطلوب، مما عرض حياته للخطر الذى قد يؤدى للوفاة، متسائلا: "فما هى الإجراءات والتحقيقات اللازمة التى اتخذتها وزارة الصحة تجاه هذا الإهمال والتقصير؟" ، كما تقدم النائب عمر حمروش، بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء ينتقد فيها هذا الإهمال، ويطالب بحماية حق المواطن.