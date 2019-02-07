قصف جوي ومدفعي يستهدف مليشيات الحوثي في صعدة

اليوم الجديد
شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية اليوم الخميس، عدة غارات جوية على مواقع مليشيا الحوثي في مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمالي البلاد.
وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن الغارات استهدفت تحركات لتعزيزات مليشيا الحوثي، في جبال "الشعير"، ما أدى إلى تدمير عدد من العربات التابعة لها، ومصرع وإصابة من كان على متنها.
وفي السياق، استهدفت مدفعية الجيش، مخزن أسلحة تابعا لمليشيا الحوثي في المنطقة ذاتها؛ ما أسفر عن تدمير المخزن، وسماع دوي انفجارات شديدة وتصاعد كثيف لألسنة النيران، وتدمير عربتين تابعتين...
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