«بكري»: اللجان الإلكترونية لن تقود مصر والسيسي انتشلها من واقع مرير

اليوم الجديد

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر تواجه حرب شرسة ممنهجة وأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا أنها تعرضت لغزو الاحتلال من ألفي عام ولكنها صمدت.

وقال "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار" والمذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، إن اللجان الإلكترونية لن تقود مصر لأن لديها شعب وإنسان وطني يدافع عنها، هذه اللجان تجتزأ حديث الرئيس السيسي وتحوله إلى شيءٍ آخر ولكن ذلك لن ينال منه.

ونوه "بكري" إلى أن الرئيس السيسي انتشل الوطن من واقع مرير، قائلًا: "الرئيس مش عايز ميزة هو عايز البلد تقف على رجلها تاني".