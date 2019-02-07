تركي آل الشيخ يصل نادي الزمالك.. واستقباله بالنشيد السعودي

اليوم الجديد وصل تركي آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي بيراميدز المصري، إلى مقر نادي الزمالك منذ قليل. وجاءت زيارة تركي وسط حراسات أمنية مشددة، بالإضافة إلى استقباله بالنشيد الوطني السعودي. ويزور آل الشيخ نادي الزمالك، اليوم الخميس، ويعقد مؤتمرًا صحفيًا مع رئيس نادي الزمالك.

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