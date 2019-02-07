مذكرة بتوقيف بحق 15 شخصا من ضباط ورتباء بجرم تزوير واستغلال وظيفة

اصدرت مدعي عام ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ مذكرة توقيف بحق 15 موقوفا من كبار الضباط ورتباء في قضية التعامل مع شبكات ​تزوير عملة​ وترويجها و​الاتجار بالبشر​ واستغلال وظيفة والميسر وتهريب مطلوبين لقاء بدل مالي.

وتمت إحالتهم على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان ​نقولا منصور​ للتحقيق معهم.