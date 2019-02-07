مذكرة بتوقيف بحق 15 شخصا من ضباط ورتباء بجرم تزوير واستغلال وظيفة

اصدرت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون مذكرة توقيف بحق 15 موقوفا من كبار الضباط ورتباء في قضية التعامل مع شبكات تزوير عملة وترويجها والاتجار بالبشر واستغلال وظيفة والميسر وتهريب مطلوبين لقاء بدل مالي.
وتمت إحالتهم على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور للتحقيق معهم.
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