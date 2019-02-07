رأى وزير الدولة الأسبق لشؤون النازحين ​معين المرعبي​، ردًّا على عدم تسلميه الوزراة للوزير الجديد ​صالح الغريب​، أنّ "لا داعي للشكليات الّتي تتعلّق بعملية التسليم والتسلم". وشدّد في تصريح تلفزيوني، على أنّ "الانطباع وكأنّني أسلّم النازح إلى الجلّاد، لا يناسبني"، لافتًا إلى أنّ "هذا المكتب تابع للحكومة، وأنا لا أعرف الوزير، وعندما يريد يمكنه الصعود إليه".

كانت هذه تفاصيل خبر المرعبي عن عدم تسليمه الوزارة للغريب: الانطباع وكأنني أسلم النازح للجلاد لا يناسبني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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