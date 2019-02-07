قام المركز الوطني للتنمية والتأهيل برئاسة نورا جنبلاط بتوزيع 500 حصة غذائية على 500 نازح من السوريين القاطنين في منطقة الشوف، وذلك برعاية وتمويل من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان، وبناء للرؤيةالتنموية لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وتوجهاته لدعم احتياجات النازحين السوريين.
وجرت المبادرة في مدارس العرفان التوحيدية في السمقانية الشوف، وشدد خلالها مدير المركز الدكتور وئام أبو حمدان على أن "الخطوة هي مقدِّمة لتقديمات أخرى من دولة الإمارات العربية المتحدة السباقة دوما في العمل الخيري ودعم النازحين".
بدورهم شكر المستفيدون "مبادرة جنبلاط التي تؤكد على احتضانهم وعلى وقوفه إلى جانب قضيتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر المركز الوطني للتنمية والتأهيل وزع 500 حصة غذائية على النازحين بالشوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.