المركز الوطني للتنمية والتأهيل وزع 500 حصة غذائية على النازحين بالشوف

قام المركز الوطني للتنمية والتأهيل برئاسة ​نورا جنبلاط​ بتوزيع 500 حصة غذائية على 500 نازح من السوريين القاطنين في منطقة ​الشوف​، وذلك برعاية وتمويل من سفارة دولة ​الإمارات العربية المتحدة​ في لبنان، وبناء للرؤيةالتنموية لرئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ وتوجهاته لدعم احتياجات ​النازحين السوريين​.

وجرت المبادرة في مدارس العرفان التوحيدية في ​السمقانية​ الشوف، وشدد خلالها مدير المركز الدكتور وئام أبو حمدان على أن "الخطوة هي مقدِّمة لتقديمات أخرى من دولة الإمارات العربية المتحدة السباقة دوما في العمل الخيري ودعم النازحين".

بدورهم شكر المستفيدون "مبادرة جنبلاط التي تؤكد على احتضانهم وعلى وقوفه إلى جانب قضيتهم".