الياس حنكش: نحن مع أي شيء يقوي الجيش اللبناني

علق عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​ في حديث تلفزيوني على كلام الامين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​ عن تسليح الجيش،مؤكداً "أننا مع أي شيء يقوي ​الجيش اللبناني​".

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