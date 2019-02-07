لفت القيادي في تيار "المستقبل" النائب السابق ​مصطفى علوش​ إلى أنه "عندما كنت أسمع ​الاعلان​ عن ​الحكومة​ ولم أسمع إسمي شعرت بأن حمل وأزيح عن ظهري"، مشيراً إلى "أنين زرت رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في يت الوسط لتهنئته ب​تشكيل الحكومة​ وللتأكيد على أنني في تيار "المستقبل" وسأبقى فيه للعمل على تحقيق رؤية "المستقبل".

كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى علوش: سأبقى في تيار "المستقبل" وسأعمل على تحقيق رؤيته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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