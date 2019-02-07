أشار عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار نوفل ضو في حديث تلفزيوني ان "أي علاقة اقتصادية مع إيران تعني في ظل الاجواء القائمة قطع العلاقات الاقتصادية مع الغرب والدول العربية"، معتبرا ان "الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يدفع الدولة باتجاه نزعها من محيطها التجاري والاقتصادي".
ورأى ان "التهجم على السعودية من قبل نصرالله من شأنه دفش السعودية لابعادها عن لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر ضو: نصرالله يدفع الدولة باتجاه نزعها من محيطها التجاري والاقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.