ضو: نصرالله يدفع الدولة باتجاه نزعها من محيطها التجاري والاقتصادي

أشار عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار ​نوفل ضو​ في حديث تلفزيوني ان "أي علاقة اقتصادية مع إيران تعني في ظل الاجواء القائمة قطع العلاقات الاقتصادية مع الغرب و​الدول العربية​"، معتبرا ان "الامين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ يدفع الدولة باتجاه نزعها من محيطها التجاري والاقتصادي".

ورأى ان "التهجم على ​السعودية​ من قبل نصرالله من شأنه دفش السعودية لابعادها عن ​لبنان​".