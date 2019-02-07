القومي أكد رفضه لكلام باسيل:يمس المشاعر والقيم الوطنية والقومية

أعلن ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ في بيان رفض الكلام الذي صدر عن وزير الخارجية اللبنانية ​جبران باسيل​، بشأن السلام مع العدو الصهيوني وحق هذا العدو "ب​الأمن​"، ويرى أن مثل هذا الكلام، وتكراره في غير مناسبة، يخالف القوانين اللبنانية ويمس المشاعر والقيم الوطنية والقومية.

وأعرب الحزب عن استنكاره الشديد لزجّ اسمه في خانة مؤيدي "مبادرة السلام العربية"، ويعتبر أن هذا التعبير لمسؤول لبناني غير مبرر، خصوصاً أن الحزب السوري القومي الاجتماعي، في عقيدته ومبادئه ومواقفه، لا يعترف بوجود كيان العدو من عين اصله، لأنه كيان غير شرعي قام على ​الاغتصاب​ والاحتلال. وأضاف "إن موقف الحزب معلن وثابت برفض "مبادرة السلام العربية"، وقد عبر عن موقفه هذا، بحملة فضح من خلالها مع أطراف اخرى، أصل المبادرة، التي أطلقها ولي العهد السعودي انذاك الأمير عبدالله بن عبد العزيز".

وأكد أن موقفه رافض بالمطلق للمبادرة المذكورة وهي محل ادانة، والأحداث والتطورات التي اعقبتها اسقطتها، كما سقط اتفاق 17 أيار، ولذلك لا مبرر لبناني للحديث عنها سيما وأن واضعيها استعاضوا عنها بصفقة القرن، مشددا على ان اقحام اسم ​الحزب القومي​ بأمور تخالف جوهر عقيدته، هو تناول غير مبرر، خصوصاً أن مفهومنا للسلم قائم على معادلة ثابتة راسخة لا تتغير، وهي أن يسلم أعداء الأمة للامة بحقها كاملا.