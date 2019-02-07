وفد من تجمع عكار الوطني زار المحافظ لبكي وبحث معه القضايا الانمائية

زار وفد من "تجمع عكار الوطني" محافظ عكار عماد اللبكي في مكتبه في سرايا حلبا، وعقد لقاء تم خلاله التداول في الكثير من القضايا الإنمائية والحياتية التي تهم ابناء محافظة عكار.
ووضع الناشطون في التجمع المحافظ اللبكي في الخطوات التي قاموا بها خلال الفترة الماضية وقدموا إليه شرحا عن اهداف التجمع، والرؤية التي يحملونها في شأن الكثير من القضايا الانمائية والحياتية، وسبل المعالجة بالتنسبق بين المحافظة والبلديات واتحادات بلديات، ومخاتير وفعاليات وجمعيات وهيئات المجتمع المدني في عكار.
ورحب المحافظ بالوفد مشددا على التكامل بين السلطات المحليه والمجتمع المدني، لجهة التنمية المستدامة ورفع مستوى الوعي المجتمعي.
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