البشير: الإعلام المساند للاحتجاجات مدعوم ماليا من جهات معادية

لفت الرئيس السوداني، عمر البشير إلى أن "الحملة الإعلامية المساندة للاحتجاجات التي تشهدها البلاد، تم تمويلها بمبالغ مالية كبيرة من جهات معادية للبلاد، دون تسمية تلك الجهات أو ذكر المبالغ المالية"، مشيراً إلى ان "من يقودون الاحتجاجات غير معروفين وليس لهم أجسام حقيقة يمكن الرجوع إليها".
وأشار البشير إلى أن "الحكومة بذلت جهودا غير مسبوقة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد".
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