شهيب من بيت الوسط: العلاقة مع الحريري عادت إلى ما كانت عليه واكثر

لفت وزير التربية ​أكرم شهيب​، عقب لقائه رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في "​بيت الوسط​"، بحضور وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​، إلى أنّ "العلاقة بين ​المختارة​ و"بيت الوسط" تاريخية، وهي مرّت بظروف صعبة وأكّدت على التحالف والعلاقة المشتركة"، مركّزًا على "أنّنا والحريري حريصون على "​اتفاق الطائف​" وهذا ما تمّ تأكيده بمقدّمة ​البيان الوزاري​".

وأكّد "أنّنا مستمرّون معًا بالعمل على تفعيل مؤسسات الدولة ولاستنهاض ​الوضع الاقتصادي​ من أجل الناس، في هذا الظرف الّذي مررنا به قبل ​تشكيل الحكومة​". وأوضح أنّ "صحيح أنّ هناك تباينًا، لكن بالمسلمات الكبيرة نحن في موقع واحد والتباين في الملفات الاقتصادية طبيعي".

وركّز شهيب على أنّ "التباينات لا تُحل إلّا بالحوار، واللقاء كان وديًّا جدًّا"، مشدّدًا على أنّ "التباين مع الحريري لا يفسد بالود قضية والعلاقة عادت إلى ما كانت عليه وأكثر، ولدينا مشوار طويل نخوضه للنهوض بالوطن". كما أوضح أنّ "العلاقة بين الجميع مستمرّة ويجب أن تستمرّ على طاولة مجلس الوزراء من أجل الخير العام، وهناك مصلحة مشتركة من أجل البلد والناس".