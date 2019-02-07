إيطاليا تنتقد ماكرون بعد استدعاء السفير الفرنسي في روما

قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو، إن لديه الحق في مقابلة معارضي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أن استدعت باريس سفيرها من روما، بدعوى "التدخل".
وقال دي مايو في حسابه على موقع فيسبوك "هاجم الرئيس ماكرون بعنف عدة مرات الحكومة الإيطالية بدوافع سياسية فيما يتعلق بالانتخابات الأوروبية".
واعتبر زعيم حركة "خمس نجوم" الشعبوية إن اجتماعه في باريس مع متظاهري "السترات الصفراء" والمرشحين المرتقبين في الانتخابات الأوروبية "مشروع".
وأضاف أن الأمر لم يكن استفزازاً بل"اجتماع مهم مع قوة سياسية نتقاسم معها العديد من المطالب، بدءاً من الدعوة إلى الديمقراطية المباشرة لمنح المواطنين المزيد من السلطة".
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