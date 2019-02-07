مصرع 5 أشخاص جراء عاصفة قوية في البرازيل

لقى ما لا يقل عن خمسة أشخاص مصرعهم، عندما ضربت عاصفة قوية العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو، مما أدى إلى حدوث فيضانات واقتلاع أشجار وانقطاع التيار الكهربائي، وفقاً لما ذكرته صحيفة "فولها دى ساو باولو"، اليوم الخميس.

وكان من بين ضحايا العاصفة، التي ضربت ثاني أكبر مدينة في البرازيل في وقت متأخر أمس الأربعاء، راكباً في حافلة تعرضت لانهيار أرضي وطمرها الطين جزئياً.

وأدت الفيضانات إلى وصول مستوى الماء في رواق فندق فخم إلى مستوى ركبة رواد الفندق، بينما غمرت المياه مركز تسوق.

وما زالت مياه الفيضانات تغمر العديد من الشوارع وأعاقت حركة المرور صباح اليوم الخميس.

وأصدر رئيس البلدية مارسيلو كريفيلا مرسوماً بإعلان الحداد ثلاثة أيام في المدينة.