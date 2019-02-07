الحرس الثوري: القدرة الصاروخية الإيرانية غير قابلة للتفاوض

العميد علي حاج زادة

كتب - محمد علي محمد

صرح العميد علي حاج زادة، قائد قوة الجو الفضائي في الحرس الثوري الايراني، اليوم الخميس، بأن القدرة الصاروخية الردعية التي تتمتع بها ايران غير قابلة للتفاوض من قبل اي جهة".

وأضاف زادة، في كلمته خلال إحياء مراسم الأربعين لانتصار الثورة في ايران عند سؤاله حول مجموعة العمل المالي الدولية، أنه "أي شيء يثار من قبل الغربيين فعلينا أن نشك به وأن نتوجس منه، فلا شك في أنهم يحاولون الوصول إلي معلوماتنا، وهي حتما ستجلب لهم مكسبا ما يستدعي اصرارهم للحصول عليها".

وحول اختبار صواريخ باليستية بمدى 2000 كيلومتر، قال حاج زادة إن سير الاختبارات الصاروخية لم يتوقف، وهي تشمل

اختبار الصواريخ البعيدة المدى أيضاً، مضيفاً أن الحكومة لا تتدخل في هذا الأمر "وليس لها سوى أن تطلب منا ألا نعلن عن ذلك، فالاختبارات الصاروخية هي ليست بعهدة الحكومة وأن ما يثير حفيظة الغرب هو استمرار عملية تطوير البرنامج الصاروخي للبلاد".

وأضاف زادة أن مسؤولية الحقل العسكري تقع مباشرة على عاتق قائد الثورة الإيرانية وأن القادة العسكريين تمكنوا من تحقيق تقدم كبير، مضيفاً أنه "في الوقت الذي مازال الكثير من دول المنطقة تستورد الاسلحة العسكرية فاننا نقوم بانتاج حاجة البلاد للاسلحة الى

جانب العمل على تصدير الاسلحة الى الخارج".

وعن المباحثات الصاروخية التي بدأت بين الحكومة الإيرانية والفرنسية، قال: "جرى حديث بهذا الشأن بين الجانبين؛ ولكن مفتاح البرنامج الصاروخي ليس بيد الحكومة واننا لم ننس الصواريخ وطائرات الميراج التي زودها الفرنسيون لنظام صدام، كما أن ذاكرتنا لا تنسى المواد الكيمياوية التي زودها الأوروبيون لصدام، متسائلاً: "هل من الصحيح نثق الآن بفرنسا وأوروبا؟".

وتأتي تلك التصريحات في ظل القلق المتزايد من توسع سيطرة الحرس الثوري الايراني علي قطاعات كثيرة من الدولة، حيث يقول الخبراء إن الحرس الثوري له رجاله في مجالات تجارية وسياسية وعسكرية، في حين يتسائل البعض عن دور المرشد الاعلي للثورة في ذلك التوسع، حيث يرى البعض أن هذا التوسع يلقي موافقة من قبله ، في حين يري البعض الاخر ان ذلك ناتجا عن ضعف المرشد .