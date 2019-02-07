الأمم المتحدة: تسوية أولية لبدء إعادة انتشار بالحديدة

وكالات

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ، اليوم الخميس، أن الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين "وافقوا على تسوية أولية" لبدء إعادة انتشار المقاتلين

في مدينة الحديدة وفتح ممرات إنسانية.

وتم التوصل إلى هذه التسوية بعد محادثات جرت لأربعة أيام على

متن سفينة قرب الحديدة، بإشراف بعثة المراقبين التي أرسلتها الأمم المتحدة إلى المدينة منذ ديسمبر 2018.

ومن المقرر إجراء محادثات جديدة الأسبوع المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق، بحسب المتحدث.