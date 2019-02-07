الأمم المتحدة: تسوية أولية لبدء إعادة انتشار بالحديدة

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ، اليوم الخميس، أن الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين "وافقوا على تسوية أولية" لبدء إعادة انتشار المقاتلينفي مدينة الحديدة وفتح ممرات إنسانية.
وتم التوصل إلى هذه التسوية بعد محادثات جرت لأربعة أيام على
ومن المقرر إجراء محادثات جديدة الأسبوع المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق، بحسب المتحدث.
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