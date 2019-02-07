الجيش الأمريكي مستعد لحماية الدبلوماسيين بفنزويلا

قوات امريكية - ارشيفية

وكالات

قال الأميرال المسؤول عن قيادة القوات الأمريكية في أمريكا الجنوبية، اليوم الخميس إن "الجيش الأمريكي مستعد لحماية العسكريين الأمريكيين ومنشآت بلاده

الدبلوماسية في فنزويلا إذا لزم الأمر".



وقال قائد القيادة الجنوبية الأمريكية، الأميرال بالبحرية كاريج فولر، في

جلسة بلجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ :"نحن على استعداد لحماية العسكريين والمنشآت الدبلوماسية الأمريكية إذا لزم الأمر".



ولم يورد تفاصيل بشأن الكيفية التي قد يرد بها الجيش الأمريكي.