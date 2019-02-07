موجيريني: لا ننوي فرض حلول على فنزويلا

أعلنت المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني أن مجموعة الاتصال حول فنزويلا لا تنوى فرض حلول للأزمة على كراكاس.
وقالت موجيريني لدى افتتاح اجتماع مجموعة الاتصال حول فنزويلا بعاصمة الأوروجواي مونتيفيديو، اليوم الخميس إن "هدف مجموعةالاتصال هذه ليس فرض عمليات أو حلول معينة على كاراكاس. ومن الواضح أن الحل يجب أن يكون الفنزويليون مصدره".
وأضافت موجيريني أن الاجتماع يهدف إلى تفادي مزيد من الفوضى في فنزويلا،
ويعقد اجتماع مجموعة الاتصال بمبادرة من الأوروغواي والمكسيك بمشاركة ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والبرتغال والسويد والإكوادور وبريطانيا وبوليفيا وغيرها من دول أوروبا وأمريكا اللاتينية.
وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد أعلن عن ترحيبه بمبادرة الأوروجواي والمكسيك لإجراء حوار بين السلطات والمعارضة في فنزويلا.
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