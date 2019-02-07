كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنتاجون يعلن حصيلة خسائر الجيش الأمريكي في العراق وسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم، أول حصيلة رسمية عن الخسائر البشرية الأمريكية في كل من العراق وسوريا، وذلك منذ مارس عام 2003 وحتى نهاية يناير 2019.

وذكرت المتحدثة باسم البنتاجون لشؤون أفراد القوات المسلحة جيسيكا ماكسويل، في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية – أنه قتل 4 آلاف و384 جنديا أمريكا في عمليات حربية في دولة العراق، إلى جانب 32 ألفا و180 جريحا أصيبوا في عمليات حربية. وأضاف البيان أنه في سوريا قتل 6 جنود أمريكيين خلال عمليات حربية، وأصيب 28 آخرين خلال عمليات حربية.