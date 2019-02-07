كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء طائرة نرويجية تقل 169 راكبا بسبب تهديد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت الشرطة السويدية، اليوم الخميس، أنه جرى إخلاء طائرة تابعة لشركة "إير شاتل" النرويجية للطيران كانت تقل 169 راكبا فضلا عن الطاقم، عقب عودتها إلى مطار أرلاندا خارج ستوكهولم على أثر تلقيها تهديدا بتفجير قنبلة.

وقالت الشرطة في بيان "فرقة الكشف عن المتفجرات ستبدأ بعد قليل تفتيش الطائرة"؛ وفقا لـ "رويترز".

وأفادت صحيفة "ديلي إكسبريسن" بأن الركاب اضطروا للانتظار نحو ساعتين بعدما هبطت الطائرة في الساعة 11:14 صباحا (10:14 بتوقيت جرينتش) قبل السماح بنزولهم في مجموعات صغيرة.

وقالت الصحيفة إن الشرطة تجري مقابلات مع الركاب في إحدى حظائر الطائرات بالمطار.

وذكر التلفزيون السويدي أن الطائرة كانت تقل بعض أفراد فريق السباحة السويدي الذي كان متجها إلى فرنسا للمشاركة في منافسة ومعسكر تدريبي.

وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق أن التهديد كان موجها لطائرة معينة. وأكدت شركة الطيران النرويجية أن التهديد كان يستهدف الرحلة (دي.واي 4321) من أرلاندا إلى نيس في فرنسا.