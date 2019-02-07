كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي ليبي: قطر وتركيا تنقلان شحنات الموت إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الكاتب السياسي الليبي عبدالحكيم معتوق على حديث الإخواني خالد المشري، بأن مصر والإمارات يتدخلان في شؤون ليبيا قائلًا: "هؤلاء هم صنيعة خارجية وهم رأس حربه لما عرف بخريف الدم العربي الذي وصفه الغربيون بالربيع".



وأضاف "معتوق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس أنه منذ 2011 يروجون الأكاذيب لتمرير مشروع التقسيم الذي تدعمه تركيا وقطر، مؤكدًا أن الدوحة وأنقرة يتدخلان في الشأن الليبي الداخلي أما مصر تحاول مساعدة الليبيين سواء على المستوى المدني أو على مستوى القيادة العسكرية أو السياسية أو الدبلوماسية.



وتابع الكاتب السياسي الليبي: "قطر وتركيا تنقلان شحنات السلاح والموت إلى ليبيا، وهم من يغسلون الأموال ويحتضون العناصر الإرهابية في بلادهم".



وضبطت دوريات الكتيبة 108 مُشاة التابعة للمنطقة العسكرية طبرق، شحنة أسلحة تركية الصنع محملة على سيارة نوع لاندكروزر، بعد مُطارتها وتبادل إطلاق النار مع راكبيها.



وقالت تقارير إعلامية ليبية الخميس، إن الأسلحة التركية المهربة إلى الميليشيات المسلحة تستخدم فى عملية الاغتيالات، مؤكدة أن جهود الكتيبة 108 مشاة التابعة للجيش الوطنى الليبى نجحت فى إحباط تهريب الأسلحة التركية إلى الميليشيات المسلحة فى شرق البلاد.