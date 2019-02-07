كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماي تتعهد بتنفيذ بريكست في موعده 29 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الخميس، بتحقيق رحيل بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موعده المقرر 29 ماس المقبل.
يشار إلى أن “ماي” صرحت من قبل بأن وظيفتها هي تحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفي الوقت المناسب.
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