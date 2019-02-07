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موجيريني تحذر من خطورة أزمة فنزويلا

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الخميس 07/فبراير/2019 - 07:17 م

موجيريني تحذر من خطورة أزمة فنزويلا فيديريكا موجيريني
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وكالات

 

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حذرت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موجيريني اليوم الخميس، من أن الوضع في فنزويلا يهدد استقرار أمريكا اللاتينية والعالم، داعية في الوقت ذاته إلى البحث عن حل للأزمة التي يشهدها البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.
وقالت إن "الأمر الذي نحن بصدده هو عاجل ويعزى ذلك لسوء الوضع ما يقوض الاستقرار الإقليمي وليس المنطقة فحسب"، وذلك لدى انطلاق اجتماع للمجموعة الدولية للاتصال بشأن فنزويلا المنعقد في العاصمة الأوروجوائية مونتفيديو. 
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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