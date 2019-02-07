الملك يعين 9 سفراء بينهم حسن طارق بتونس.. وعدد من الولاة والعمال والمسؤولين-اللائحة الكاملة

باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عين الملك مساء اليوم الخميس، 9 سفراء بعدد من الدول، بحسب بلاغ للديوان الملكي.

ويتعلق الأمر بأحمد رحو، سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي، وحسن طارق، سفيرا لدى الجمهورية التونسية، ومحمد البصري، سفيرا لدى مملكة الأراضي المنخفضة (هولاندا).

كما عين الملك مصطفى بنخيي، سفيرا لدى مملكة البحرين، وإيمان واعديل، سفيرة لدى جمهورية غانا، ويوسف السلاوي، سفيرا لدى بوركينافاصو.

وشملت التعيينات أيضا، عبد الفتاح اللبار، بالولايات المتحدة المكسيكية، وعبد الرحيم عثمون، سفيرا لدى جمهورية بولوني، ومحمد أشكالو، سفيرا لدى جمهورية فنلندا.

وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الاقتصاد والمالية، عين الملك دنيا الطعارجي، رئيسة لهيأة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعبيد عمران، مديرا عاما لصندوق إثمار الموارد، الذي كان يحمل اسم الصندوق المغربي للتنمية السياحية.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، عين الملك عددا من الولاة والعمال بالإدارة الترابية والمركزية.

وقال بلاغ الديوان الملكي، إنه وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، عين الملك أيضا، سيدي محمد إدريسي ملياني، مديرا عاما لوكالة التنمية الرقمية.