استفسار ملكي للوزير اعمارة في بداية المجلس الوزاري…التفاصيل

ترأس الملك محمد السادس، مساء اليوم الخميس، بالقصر الملكي بمراكش مجلسا للوزراء.
وفي بداية أشغال المجلس، استفسر الملك، عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حول نسبة ملء السدود بالمملكة حاليا، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وأكد اعمارة أن معدل ملء السدود يبلغ حاليا ما يناهز 64 في المائة، في حين تم تسجيل حوالي 39 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.ا
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