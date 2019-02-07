مسؤولة أفريقية: 14 مليون نازح داخلي و7.3 مليون لاجئ في القارة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت المديرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة فيرا سونغوي إن نسبة النزوح في القارة الأفريقية بلغت 14.7 مليون نازح داخلي و7.3 مليون لاجئ.



جاء ذلك خلال كلمة للمسؤولة الأفريقية بالجلسة الافتتاحية للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي الذي انطلق، الخميس، بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأوضحت سونغوي أن أفريقيا أصبحت ثاني قارة تحتضن أعلى عدد من اللاجئين والنازحين، ما يمثل 37% من لاجئي العالم، مشيرة إلى أن النصف الأول من عام 2018 شهد نزوح 2 مليون شخص من 5 دول أفريقية، وهي نيجيريا وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى والصومال.

وأضافت أن نسبة النساء اللاجئات بلغت 56% في كل من دولتي توجو وتشاد، وأن عدد الأطفال اللاجئين تحت سن الـ18 بلغ أكثر من 60% في عام 2017 في كل من بوركينا فاسو وتشاد والكونغو وجنوب السودان وأوغندا.

وتابعت أن العدد الأكبر من اللاجئين والنازحين داخليا يوجد في شرق أفريقيا، حيث يبلغ عدد اللاجئين 59%، وعدد النازحين 49%، مشيرة إلى أن الحرب المستمرة في جنوب السودان أدت إلى نزوح نصف مليون إلى كل من السودان وأوغندا.





ولفتت سونغوي إلى زيادة كبيرة في اللاجئين في كل من دول بورندي وأفريقيا الوسطى وجمهوية الكونغو الديمقراطية والكاميرون، بسبب النزاعات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان في تلك الدول.

وكشفت أن نسبة النمو التي سجلتها القارة بلغت 3.2% خلال عام 2018، مشيرة إلى أن توقعات النمو لعام 2019 ستكون في معدل أقل من 4%.

وانطلقت، الخميس، بمقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا أعمال الدورة الـ34 للمجلس التنفيذي (وزراء الخارجية)، التي تمهد إلى انعقاد القمة الأفريقية الـ32 على مستوى رؤساء الدول والحكومات، يومي الأحد والإثنين المقبلين.





ومن المقرر أن تختتم اجتماعات التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة باعتماد عدد من "المقررات والتوصيات" التي سيتم رفعها إلى قمة الرؤساء.

وتُعقد القمة الأفريقية الـ32 تحت شعار "اللاجئون والعائدون والمشردون داخليا.. نحو حلول دائمة للتشرد القسري في أفريقيا".

وتتسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019 من بول كاجامي رئيس رواند، الأحد المقبل خلال أعمال القمة الأفريقية بمقر الاتحاد في أديس أبابا.