أردوغان: يجب اتخاذ خطوات عاجلة بشأن إقامة منطقة آمنة في سوريا

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس إنه يجب اتخاذ خطوات بشأن إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا بأسرع ما يمكن.
وقال أردوغان في خطاب أمام أعضاء غرفة التجارة الأمريكية والمجلس التركي الأمريكي، إن تركيا تملك كل الوسائل اللازمة لإقامة المنطقة الآمنة بنفسها ما دام حلفاؤها سيقدمون لها الدعم اللوجستي.
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