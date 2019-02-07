الان تتابع الأمم المتحدة: اتفاق مبدئي لتنفيذ اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت الأمم المتحدة الاتفاق المبدئي على تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة اليمنية. وطالبت الحوثيين بتسهيل الوصول إلى مخازن القمح في الحديدة.

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