المعارضة الإيرانية: 271 حركة احتجاجية بـ72 مدينة خلال يناير

قال تقرير المعارضة الإيرانية إن البلاد شهدت 271 حركة احتجاجية في 72 مدينة إيرانية في شهر يناير 2019.

وأوضح التقرير أن الاحتجاجات والإضرابات من جانب الشرائح المختلفة للشعب الإيراني ضد النظام استمرت بلا توقف على الرغم من قمع واعتقال وطرد نشطاء الاحتجاجات.

وأضافت في بيان حصل الخليج 365 على نسخة منه، أنه ووفقا للتقارير القادمة من معاقل الانتفاضة من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية فقد سجلت هذه المعاقل فقط خلال شهر يناير أكثر من ٢٧١ حركة احتجاجية في ٧٢ مدينة إيران والعدد الحقيقي لهذه الاحتجاجات كان أكثر بكثير بسبب عمليات القمع والكبت التي تمارسها الأجهزة الأمنية ورقابة وسائل الإعلام والسيطرة على الشبكات الاجتماعية.

وسجلت التقارير أكثر من ٩ حركات احتجاجية في إيران ضد النظام بشكل يومي كمعدل وسطي. وقد انتشرت الاحتجاجات في جميع مناطق إيران من الشمال في رشت وحتى الجنوب في بندر عباس وبوشهر وزاهدان ومن الشمال الشرقي في مشهد حتى الجنوب الغربي في الأهواز وخوزستان.

وقد أوصل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية من خلال إصدار البيانات المتعددة الأخبار المتعلقة بالمظاهرات والاحتجاجات الشعبية لمتناول الرأي العام الدولي وقد قام بإيصال هذه الأخبار عن طريق إذاعة مجاهد وقناة الحرية ، فضائية المقاومة الإيرانية التي تغطي جميع أنحاء إيران في الداخل وبقية أنحاء العالم.

وقد حيت مريم زعيم المعارضة الإيرانية خلال رسائلها المتعددة المحتجين في جميع أنحاء إيران ودعت لدعم جميع شرائح المجتمع المحتج وخاصة الشبان والنساء ومعاقل المقاومة. وطالبت أيضا جميع المنظمات والاتحادات المدافعة عن حقوق المعلمين والعمال والمزارعين ومنظمات حقوق الإنسان بدعم إضرابات واحتجاجات الشعب الإيراني ودعت خلال رسائلها المتعددة إلى الاستمرار في الاحتجاجات حتى إسقاط نظام الملالي القمعي والفاسد.

إحصائيات الحركات الاحتجاجية للشرائح المختلفة في يناير ٢٠١٩ هي كالتالي:

الحركات الاحتجاجية في شهر يناير ٢٠١٩

- العمال ١٠٢ حالة

- المواطنين المنهوبة أموالهم ١٥ حالة

- المتقاعدين ١١حالة

- التربويين ١٨ حالة

- الطلاب ٨ حالات

- المزارعين ٢٠ حالة

- التجار ١ حالة

- بقية الشرائح ٨٣ حالة

- السجناء ٧ حالات

- إضراب السجناء عن الطعام ٦ حالات

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١- العمال:

في شهر يناير حدثت ١٠٢ حركة احتجاجية من قبل العمال في ٤١ مدينة ومنطقة تجارية ومدينة صناعية. وفي هذا الشهر كان هناك وسطيا ٣ حركات احتجاجية عمالية يوميا. وقد حدثت هذه الاحتجاجات بسبب عدم الحصول على الرواتب والمطالب المتأخرة منذ عدة أشهر حتى عام ونصف، ووضع التوظيف العمالي ومشروع تعديل القوى العاملة، وعدم التحديد الوظيفي والوضع المعيشي للعمال.

أهم الحركات الاحتجاجية العمالية في شهر يناير:

- تجمع لمدة ٧ أيام لسائقي آليات المرحلة ١٢ في حقل بارس الجنوبي.

- تجمع عدة أيام لعمال قطار الأهواز.

- تجمع عدة أيام لعمال شركة رامبكو في عسلوية.

- تجمع عدة أيام لعمال البلديات المختلفة في مدن: نيشابور، سربندر ، مريوان، شوئبده، دزفول، شادغان، عبادان، بروجرد، لوشان، انديمشك ، بيجار، زراباد.

٢- المواطنين المنهوبة أموالهم:

في شهر يناير حدثت ١٥ حركة احتجاجية من قبل المواطنين المنهوبة أموالهم من قبل المؤسسات الحكومية في ٦ مدن وهذه المؤسسات هي: مرسسة كاسبين( طهران، رشت، مشهد، كرمان)،مشروع السياحة في مشهد، مؤسسة بدر توس في مشهد، مؤسسة «طلاي ثامن» في طهران، مؤسسة بديده في طهران ومشهد، شركة كرمان موتورز، شركة فيرمي كومبست في دزفول، مشروع بناء المدن في أصفهان.

٣- المتقاعدين:

في شهر يناير كان للمتقاعدين ١١ حركة احتجاجية في ٣ مدن بسبب عدم تلقيهم لمعاشهم التقاعدي ووضعهم المعيشي.

تجمعات المتقاعدين:

- تجمع متقاعدي الجيش الذين هم أعضاء تعاونية سكنية في طهران

- تجمع متقاعدين مدنيين في طهران ومشهد.

- تجمع متقاعدي مجمع هفت تبه لقصب السكر في شوش.

- تجمع المتقاعدين في شركة كيان للإطارات في طهران.

- تجنع متقاعدي الجامعة الفنية والحرفية في طهران.

- تجمع التربويين المتقاعدين في طهران.

٤- التربويين:

في شهر يناير كان للتربويين ١٨ حركة احتجاجية في ٨ مدن.

واحتجاجاتهم كانت بسبب المشاكل المعيشيية وعدم وجود تأمبن وظيفي وعدم التوظيف الرسمي وعدم الحصول على الحقوق والمطالبات.

أهم احتجاجات التربويين:

- تجمع تربويين في اصفهان، كرمنشاه، اردبيل، كرج،خرم اباد.

وفقا للدعوة السابقة احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم.

- تجمع المعلمين في يزد.

- تجمع معلمي مرحلة الروضة في باغملك.

٥- الطلاب:

في شهر يناير كان للطلاب ٨ تجمعات احتجاجية في ٥ مدن وأهمها:

- تجمع طلاب جامعة تربيت مدرس في طهران تعاطفا مع الطلاب الذي قتلوا من جامعة العلوم والبحوث في الحادثة.

- تجمع طلاب جامعة التربويين احتجاجا على توظيف المعلمين بعقود محدد الزمن.

- تجمع طلاب جامعة العلوم الطبية في شيراز احتجاجا على الإعلان عن إنشاء مراكز تعليمية خاصة.

٦- إضراب المزارعين:

في شهر يناير كان للمزارعين ٢٠ تجمعًا في ٦ مدن احتجاجا على عدم إعطائهم حقوقهم في المياه.

٧- إضراب التجار:

في شهر يناير كان للتجار إضراب واحد.

٨- بقية الشرائح:

في شهر يناير حدثت ٨٣ حركة احتجاجية في ٣٢ مدينة وأهمها:

- تجمع وسطاء صندوق التأمين الزراعي من جميع أنحاء البلاد في طهران احتجاجا على عدم تطبيق مشروع جذبهم.

- تجمع العمال الرسميين لشركة النفط احتجاجا على الوضع المعيشي الصعب والغلاء في طهران.

- تجمع ٣ أيام لأهالي سيستان وبلوشستان احتجاجا على عدم إتمام مشروع الطريق السريع الواصل بين زابل وزاهدان.

- تجمع عوائل العمال المعتقلين من عمال المجموعة الوطنية للصلب والفولاذ في الأهواز .

تجمع عوائل ضحايا حادثة السفينة سانتشي أمام مبنى رئاسة الجمهورية من أجل استرداد أجساد أعزائهم.

- تجمع عدة أيام لمتخرجي اختصاص الحقوق احتجاجا على بطالة الحقوقيين.

- تجمع الأهالي الذي ضربهم السيل في مدينة رفيع احتجاجا على نقص التجهيزات اللازمة لترميم حواجز السيل المكسورة والمشاكل التي واجهوها.

٩- السجناء: في شهر يناير كان للسجناء ٧ حركات احتجاجية:

- رسالة بيام شكيبا السجين السياسي في غوهردشت احتجاجا على قتل الطلاب في حادثة الباص.

- رسالة غلرخ ابراهيمي ايرايي السجينة السياسية في ايفين فيما يتعلق بالضغوطات والقيود المطبقة منذ سنوات على الشرائح المختلفة للشعب الإيراني.

- رسالة سعيد ماسوري السجين السياسي في سجن غوهردشت عن وضع السجناء وفلسفة وجود السجن.

- رسالة صبا كرد افشاري؛ ياسمن ارياني و اذر حيدري السجينات الثلاث الموجودات في سجن ايفين فيما يتعلق بالوضع المعيشي للشعب الإيراني والغلاء.

- رسالة مجيد اسدي السجين السياسي في سجن غوردشت التي حملت عنوان ( تاريخ جيلنا هو التعذيب الكامل).

- رسالة حسن صادقي السجين السياسي في سجن غوهردشت بعنوان ( أنا أيضا شائعة) دعما ومخاطبة لاسماعيل بخشي الناشط العمالي في خصوص التعذيب الذي تحمله في السجن.

- رسالة ياسمن آرياني وصبا كرد افشاري السجينتين السياسيتين في سجن ايفين ردا على كتابات صحيفة ايران التي وصفت أوضاع السجناء السياسيين بالمناسبة.

١٠- إضراب السجناء عن الطعام:

في شهر يناير حدث ٦ حالات إضراب عن الطعام من قبل السجناء:

- علي رضا توكلي السجين السياسي في سجن ايفين احتجاجا على الظروف الصحية السيئة الموجودة في السجن وعدم توفر العناية الطبية ومنع السجناء من نقلهم للمستشفيات.

- احتجاج نصر الله لشني السجين السياسي في سجن ايفين احتجاجا على السلوك غير القانوني للسجانيين في سجن إيفين ومنعه من لقاء مع أمه.

- مهدي خاني بور (خلفي) السجين السياسي احتجاجا على منع مسؤولي سجن شيبان في الأهواز من المشاركة في مراسم دفن والده.

- عباس لساني الناشط المدني في السجن المركزي في تبريز احتجاجا على اعتقاله.

- محمود ناجي السجين الأمني في سجن ايفين احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبه.

- صمد فرهادي السجين السياسي في سجن غوهردشت احتجاجا على نقله للسجن الانفرادي.