الإمارات تدين الجريمة الإرهابية التي استهدفت مدير ميناء بوصاصو الصومالي

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الجريمة الإرهابية، التي أسفرت عن مقتل بول أنتوني فورموزا، مدير ميناء بوصاصو في منطقة بونتلاند بالصومال، الذي تديره شركة موانئ "بي آند أو" المملوكة لموانيء دبي والتابعة لسلطة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

وقد تواصلت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مع شركة موانئ "بي آند أو " للإعراب عن تعازيها في مقتل بول أنتوني فورموزا. وتتابع الوزارة التحقيق الحالي وطالبت الحكومة المحلية في منطقة بونتلاند في الصومال بتوفير الحماية اللازمة للميناء والعاملين به حرصاً على الاستثمارات التي تصب في صالح الشعب الصومالي الشقيق.

وجددت الوزارة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب أياً كان مصدره ومنطلقاته، مؤكدة ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة خطر التطرف الذي يهدد أمن واستقرار الدول كافة.

وقدمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تعازيها لأسرة بول أنتوني فورموزا وزملائه والعاملين في الميناء.