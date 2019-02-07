تويتر يسجل ارتفاعًا في أرباحه رغم تراجع أعداد المستخدمين

اسماء السيد - واشنطن: أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر الخميس عن ارتفاع كبير في أرباحه الفصلية بفضل الاعلانات رغم تراجع اعداد المستخدمين عالميا.

وأشار موقع تبادل الرسائل القصيرة الى انه سجل أرباحا قيمتها 255 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018 مقارنة ب91 مليون دولار قبل عام، فيما ارتفعت العائدات بنسبة 24 بالمئة لتسجل 909 ملايين دولار.

غير أن قاعدة المستخدمين الشهريين الفعليين تراجعت إلى 321 مليونا-- أي 9 ملايين مستخدم اقل عن العام الذي سبقه وبخمسة ملايين عن الفصل السابق.

واوضح تويتر إنها ستتوقف عن اعتماد مقياس القاعدة الشهرية للمستخدمين وتستعيض عنها بالمستخدمين يوميا "ممن يمكن تحقيق مدخول منهم" في الولايات المتحدة والعالم، وهو ما يعكس بشكل أفضل المستخدمين الذين ينظرون للاعلانات.

وباعتماد تلك الاجراءات، أظهر تويتر قاعدة تضم 126 مليون مستخدم في العالم أي بزيادة 9 بالمئة خلال العام. ويشمل هؤلاء 27 مليون مستخدم في الولايات المتحدة و99 مليون مستخدم عالميا.

وقال المدير التنفيذي جاك دورسي إن "2018 يثبت أن استراتيجيتنا على المدى البعيد تنجح".

وأضاف "ان جهودنا في تحسين الأداء أفضت إلى نتائج مهمة، وإجراءات جديدة مثل كبسة واحدة للتنقل بين التغريدات الأخيرة والأكثر أهمية، رحب بها الاشخاص الذين يستخدمون تويتر. نبدا هذا العام ونحن على ثقة من أننا سنواصل تحقيق أداء قوي بالتركيز على أداء أفضل وخدمة تتيح مجالا أكبر للمحادثة".