أوكرانيا تحظر مشاركة روس في مراقبة انتخاباتها

اسماء السيد - كييف: حظر البرلمان الأوكراني مشاركة رعايا روس في مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، مع تصاعد التوتر بين الدولتين الجارتين قبيل الاستحقاق الانتخابي.

وتتّهم كييف التي تواجه تمرّدا مدعوما من روسيا في الشرق الأوكراني موسكو بالسعي للتدخل في انتخاباتها.

وصوّت البرلمان الأوكراني على وضع مبلغ 350 مليون دولار (308 ملايين يورو) بتصرّف أجهزة الاستخبارات من أجل التصدي لأي تهديد.

وصوّت النواب الأوكرانيون على قرار يمنع الرعايا الروس من المشاركة في البعثات الدولية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، وينسحب أيضا على الانتخابات البرلمانية والمحلية.

وكانت موسكو والدول الغربية الحلفية لكييف نددت بالاقتراح الذي صوّت عليه البرلمان الأوكراني.

وقال كيرت فولكر الممثل الخاص للولايات المتحدة في أوكرانيا إن الروس يجب أن يشاركوا في مراقبة الانتخابات طالما أنهم تحت إشراف منظمات دولية.

وكتب فولكر على تويتر إن عدم مشاركتهم سيفتح المجال أمام "التشكيك بالانتخابات".

وأكد فولكر أن "على أوكرانيا ان تثق بمؤسساتها الديموقراطية".

وتعمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على تشكيل بعثة موسّعة لمراقبة الانتخابات المقررة في 31 آذار/مارس.

وقال أعضاء في الكرملين لوكالات أنباء إن موسكو قد لا تعترف بنتائج الانتخابات الأوكرانية إذا مُنع الرعايا الروس من مراقبتها.

واعتبر المبعوث الروسي إلى منظمة الأمن والتعاون ألكسندر لوكاشيفيتش الحظر "انتهاكا صارخا لتعهّدات أوكرانيا أمام المنظمة وللمعايير القانونية الدولية".

وتدهورت العلاقات بين روسيا وأوكرانيا بعد وصول حكومة موالية للغرب إلى الحكم في كييف إثر ثورة في 2014 ضد نظام الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الموالي لموسكو.

وفي ذلك العام ضمّت موسكو شبه جزيرة القرم وبدأت تدعم متمرّدين في نزاع في الشرق الأوكراني أوقع نحو 13 ألف قتيل.