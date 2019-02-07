شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: استراتيجية وزير الداخلية أدت لتحجيم الإرهاب ودعم استقرار البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد خلف الله عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب أن الاستراتيجية التى اعتمدها بها وزير الداخليه اللواء محمود توفيق منذ تكليفة بمهمته اثرت بشكل كبير علي تحجيم حركة النشاط الإرهابي ودعم الأمن والاستقرار في البلاد وأن المبادرات الاجتماعية كان لها دور ايجابي في زيادة الالتحام بين الشعب وشرطته .

وقال خلف الله في بيان له اليوم الخميس، إن الضربات الموجعه التى يوجهها جهاز الأمن الوطني بإداراته وفروعه بكافه المحافظات وقطاعي الامن العام والامن المركزي بجميع تشكيلاته ساهمت في بسط الامن في كل شبر من أرض مصر ، وان التضحيات التى يقدمها ابناء وزارة الداخليه ستظل رمزا للفداء في اعناق المصريين بكافة طوائفهم .

وأضاف خلف الله، أن إعلان وزارة الداخلية الاثنين الماضي القضاء على خلية إرهابية بالعريش ومقتل 7 من عناصرها الإرهابية ، هو بطولة جديده تضاف الي سجل بطولات وزارة الداخليه ، وأن مجهودات قطاع الأمن الوطنى استطاعت رصد البؤرة إلارهابية التى كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المنشآت الحيوية بمنطقة نائية في العريش.

ووجه خلف الشكر والتقدير للواء محمود توفيق وزير الداخلية، الذي كافأ 286 من رجال الشرطة "131 ضابطًا، 143 فردًا، 3 خفراء، 9 مجندين"، بالمصالح والإدارات العامة ومديريات أمن "القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، سوهاج، أسيوط، بني سويف، قنا، الأقصر، بورسعيد، شمال سيناء، وقطاع الأمن العام" مؤكدا بان مجهوداتهم وسام علي صدر كل مصري .