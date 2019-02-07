حزب الوفد: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى نتاج جهد الرئيس السيسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد حزب الوفد، بترأس مصر للاتحاد الافريقي لعام 2019 ، مشيرا الى أن هذا نتاج دور القيادة السياسية خلال الفترة الماضية ، و تحركات الرئيس السيسي في قارة أفريقيا من أجل تحقيق الصالح العام للجميع.
وأضاف حزب الوفد ، فى بيان صحفي اليوم الخميس ، أن جهد الرئيس السيسي و الدبلوماسية المصرية حققت العديد من النجاحات الخارجية خاصة في ما يتعلق بالقارة السمراء لافتا إلي أن هذا ساهم في عودة مصر إلي أن تكون قلب القارة من جديد .
وأوضح البيان ، أن حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة ، حريص على تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية لذلك خصص الحزب لجنة خاصة من اللجان النوعية بالحزب تهتم بكافة قضايا دول القارة ودول حوض النيل وهذا امر إيجابي ، مؤكدا أن الاتحاد الافريقي سيناقش كافة القضايا التي تهم مستقبل دول القارة وهذا تعميق لدور مصر الرائد وترسيخ جذورها الإفريقية ورصد وحل مشاكل القارة السمراء.
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