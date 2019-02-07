كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تطالب تركيا بطرد المسلحين من إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وساعد الاتفاق على تجنب هجوم من الحكومة على المنطقة، وهي آخر معقل رئيسي لمعارضي الرئيس بشار الأسد.
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحافي في موسكو إن "الوضع هناك يتدهور بسرعة وإن المقاتلين المتشددين يحاولون السيطرة على منطقة خفض التصعيد بأكملها".
ونقلت وزارة الخارجية الروسية عن زاخاروفا قولها "نظراً للموقف بالغ الصعوبة في منطقة خفض التصعيد بإدلب، فإننا نتوقع من شركائنا الأتراك تفعيل جهودهم لتغيير الوضع في نهاية المطاف وتنفيذ كل الالتزامات التي ألزموا أنفسهم بها...".
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيسي تركيا وإيران الأسبوع المقبل في قمة بمدينة سوتشي بجنوب روسيا حيث من المتوقع أن يبحثوا الشأن السوري.
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