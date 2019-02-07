كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متظاهر يعترض سيارة "ماى" فى بروكسل وسط صدام حول خطة البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترض أحد المتظاهرين سيارة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، خلال جولة صعبة من المحادثات في بروكسل، بعد يوم من تصريحات رئيس المجلس الأوروبى "دونالد تاسك" بأنّ مؤيدو الخروج من التكتل لهم مكانة خاصة فى الجحيم لعدم وضع خطة بشأن أيرلندا.

وقالت ماى، إنها أثارت تلك التصريحات الغير مجدية من قبل رئيس المجلس الأوروبي أثناء لقائهما في مناقشات الأزمة في العاصمة البلجيكية عصر اليوم.

ووفقًا لصحيفة "ديلى ميل"، اعترفت ماى، أنه لن يكون من "السهل" تأمين خطة تغييرات ملزمة قانونياً على دعم الحدود الإيرلندية، لكنها أصرت على أنها سنهى عملية البريكست في الوقت المناسب".

وفي وقت سابق، أكد جونكر مرة أخرى أن اتفاق الانسحاب لن يعاد فتحه، قائلاً إن التكتل قدم بالفعل تنازلات كبيرة".

وفي محاولة لمساعدة ماي، وافق جونكر على أنه يمكن إعادة فتح المفاوضات الرسمية، ولكن فقط على العلاقة المستقبلية وليس معاهدة اتفاقية الانسحاب الملزمة، كما سيجتمعون قبل نهاية الشهر لتقييم ما تحقق من تقدم.

وفي أعقاب الاجتماع الثاني لماي في بروكسل، طالب ممثل البرلمان الأوروبي جاي فيرهوفشتات التعاون بين الأحزاب لضمان أغلبية ثابتة لأي صفقة.

وتسعى رئيسة الوزراء جاهدة لانتزاع مزيد من التنازلات على دعم الحدود الأيرلندية التي يمكن أن تحصل على صفقتها بعد نواب البرلمان.