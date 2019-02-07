أسرع حالة طلاق.. زواج دام لـ3 دقائق !

لم يدم زواج عروسين كويتيين إلا 3 دقائق، بعدما انفصلا عن
بعضهما، وهما لم يغادرا بعد المحكمة، التي سجلا فيها عقد قرانهما.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أخيرا، قصة العروسين الكويتيين، اللذين لم يدم زواجهما إلا لحظات، قبل أن تصر الزوجة على العودة عند القاضي، وفسخ العقد، نتيجة وصفها من طرف زوجها بالغبية.
ووصف الزوج زوجته بالغبية، عندما تعثرت في باب المحكمة، لتصر على فسخ عقد قرانها.
وأفادت مصادر إعلام محلية أن القاضي أنهى الزواج فعلا، لتسجل أسرع قضية طلاق.
ردود الفعل حول سبب الانفصال، تعاطفت مع الزوجة، وتحدثت عن وجوب الاحترام بين الزوجين، وأن زوجها أخطأ في حقها في أول لحظات حياتهما الزوجية.
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