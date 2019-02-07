شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: المتأزم مطية لغيره.. منبوذ في محيطه والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارارت العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش، أن من أعراض الأزمة والمتأزم الفجوة بين الخطاب والعمل، والاعتقاد بأن المال بديل عن الدور الحقيقي المؤثر، والاعتماد على الإشاعة والتخريب.
وأشار عبر «تويتر» اليوم (الخميس)، إلى أن دور المتأزم وظيفي، وهو مطيّة لأهداف غيره، منبوذاً في محيطه، وعاجزاً عن مراجعة نفسه، وسرعان ما يكون سجين ملف وحيد هو أزمته.
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